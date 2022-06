Richter lässt Klage gegen Kevin Spacey wegen sexueller Belästigung zu

Auch in Grossbritannien droht Klage

Auch in Grossbritannien kommt eine Klage auf Kevin Spacey zu. Eine britische Strafverfolgungsbehörde hat gegen den US-Amerikaner wegen sexuellen Übergriffen in vier Fällen eine Strafanzeige gestellt. Während seiner Zeit als Leiter des Londoner Theaters Old Vic soll Spacey mehrere Männer belästigt haben. Damit der zweifache Oscarpreisträger in Grossbritannien vor Gericht stehen kann, müsste er von den USA ausgeliefert werden. Spacey kündigte jedoch an, sich freiwillig ins Vereinigte Königreich begeben zu wollen, um seine Unschuld zu beweisen.