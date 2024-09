Richter lehnt Kaution ab: Sean «Diddy» Combs bleibt in Haft

Hip–Hop–Mogul Sean «Diddy» Combs (54) bleibt bis zur Verhandlung über Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Anklagepunkte in Haft. Eine Bundesrichterin hat die Bemühungen seiner Anwälte abgelehnt, den Musiker, Produzenten und Unternehmer auf freiem Fuss zu lassen. Combs war am Montagabend (16. September) in einem Hotel in Manhattan, New York City, festgenommen worden. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift veröffentlicht. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.