Richter weist Justin Baldonis Verleumdungsklage gegen Blake Lively ab

Nächste spektakuläre Wendung in der rechtlichen Schlammschlacht zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41): Ein Gericht in New York hat die Verleumdungsklage des US–Schauspielers und –Regisseurs gegen seinen «Nur noch ein einziges Mal»–Co–Star und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) abgewiesen. Laut Medienberichten begründete der zuständige Richter Lewis Liman seine Entscheidung damit, dass Baldoni die erhobenen Anschuldigungen nicht ausreichend belegen konnte.