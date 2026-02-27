Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Richterin zwingt Shia LaBeouf zu Drogentherapie und Kaution
Wegen Körperverletzung angeklagt

Richterin zwingt Shia LaBeouf zu Drogentherapie und Kaution

Schauspieler Shia LaBeouf steht erneut vor Gericht: Nach einem Barvorfall in New Orleans muss er sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs unterziehen, Drogentests absolvieren und 100.000 US–Dollar Kaution hinterlegen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Als Kautionsbedingung muss sich Shia LaBeouf unter anderem einer Drogentherapie unterziehen.
Als Kautionsbedingung muss sich Shia LaBeouf unter anderem einer Drogentherapie unterziehen. imago/ABACAPRESS

Eine Richterin hat Schauspieler Shia LaBeouf (39) bestimmte Kautionsauflagen erteilt, die er ab sofort erfüllen muss. Er wurde dazu verpflichtet, sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs zu unterziehen, an einem Programm zur Drogenkontrolle teilzunehmen und eine Kaution in Höhe von 100.000 US–Dollar zu hinterlegen. Das berichtet unter anderem «The Guardian». Diese Bedingungen gelten für seine Freilassung aus dem Polizeigewahrsam, nachdem LaBeouf zuvor in einer Bar in New Orleans zwei Männer attackiert und sie homophob beleidigt haben soll.

Richterin Simone Levine in New Orleans verhängte die Auflagen gegen den 39‑Jährigen, nachdem der Schauspieler am 17. Februar wegen zweifacher Körperverletzung festgenommen und zunächst ohne Kaution auf freien Fuss gesetzt worden war. Zum Zeitpunkt von LaBeoufs Freilassung waren die ihm vorgeworfenen homophoben Äusserungen noch nicht Teil der offiziellen Gerichtsakte, erklärte die Richterin am Donnerstag im Gerichtssaal.

Scharfe Kritik an LaBeouf

Laut «TMZ» fand Levine deutliche Worte für den Schauspieler: LaBeouf nehme seine Drogensucht nicht ernst genug und habe mit einer homophoben Beleidigung die Sicherheit einer ohnehin gefährdeten, marginalisierten Gemeinschaft weiter untergraben, die bereits viel Leid erfahren habe.

Zudem wies Richterin Levine einen schriftlichen Antrag LaBeoufs zurück, im März für eine Woche nach Rom zu reisen, um an «religiösen Feierlichkeiten» teilzunehmen. Sie ordnete ausserdem an, dass der Schauspieler keinen Kontakt zu den mutmasslichen Opfern aufnehmen und die Bar meiden müsse, in der er festgenommen worden war. LaBeouf soll voraussichtlich am 19. März wieder vor Gericht erscheinen.

Von SpotOn vor 25 Minuten
Themen per E-Mail folgen