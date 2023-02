Richtungswechsel: Warum wir jetzt rückwärts gehen sollten

Fit bleiben mit Rückwärtsgehen? Klingt erst einmal bizarr, ist aber aktuell besonders beliebt bei Athleten. Denn es stärkt Koordination und Wendigkeit und bringt zudem Herz und Kreislauf in Schwung. Dr. Thomas Schneider, Leiter des Bewegungs- und Ganganalysezentrums der Gelenk-Klinik Gundelfingen, erläutert im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, was das Rückwärtsgehen gesundheitlich bringt und worauf besonders Anfänger achten sollten.