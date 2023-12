Rick Okon steigt beim «Tatort» aus

Das Dortmunder «Tatort»–Team ändert sein Gesicht. Wie der zuständige WDR am Sonntag mitteilte, läuft der letzte Film mit Rick Okon (34) als Ermittler Jan Pawlak nach aktueller Planung am 18. Februar 2024 um 20:15 Uhr im Ersten. Okon selbst gab sein Aus am Samstagabend bei der Premiere des Krimis mit dem Namen «Cash» auf dem Kinofest Lünen bekannt.