Ricky Gervais' Partnerin Jane Fallon meldet sich nach Brustkrebs-OP

Jane Fallon setzt auf Optimismus und Humor

Trotz der Schwere des Eingriffs zeigt sich Fallon kurz nach der OP bereits wieder gut gelaunt. Sie berichtet, dass sie sich «bemerkenswert gut» fühle, und scherzt, das könne womöglich auch an den Medikamenten liegen, die ihren leicht schielenden Blick auf einem der veröffentlichten Fotos erklären könnten. Den ersten kleinen Meilenstein ihrer Genesung feiert sie ganz klassisch – mit einer Tasse Tee und einem neuen Buch von Autorin Catherine Steadman.