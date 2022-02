Ricky Gervais will für sein neuen Programm «gecancelt werden»

«Armageddon» heisst Gervais' kommender Streich, Weltuntergang also. Und das meint der Komiker und Schauspieler wörtlich. «Ich behandle es so, als wäre es mein letztes», sagt der «After Life»-Star über sein Programm. «Das wird es nicht sein, aber ich will alles geben. Ich will versuchen, gecancelt zu werden. Nein, ich will dort einfach alles geben.»