Ricky Martin: Seltener Auftritt mit seinen Zwillingssöhnen

Darum geht es in «Palm Royale»

Ricky Martin spielt in «Palm Royale» die Rolle des Robert. Die Serie basiert auf dem Roman «Mr. & Mrs. American Pie» (2018) von Juliet McDaniel, spielt in den 60er Jahren und handelt von Maxine Simmons (Kristen Wiig, 50), die die High–Society–Welt in Palm Beach erobern möchte. Neben Ricky Martin standen unter anderem auch Oscarpreisträgerin Laura Dern (57), Allison Janney (64) oder Kaia Gerber (22), Tochter von Cindy Crawford (58), vor der Kamera. Die erste Staffel ist ab 20. März auf Apple TV+ abrufbar.