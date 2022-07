Ricky Martin wehrt sich erneut gegen schwere Vorwürfe

Der puerto-ricanische Sänger Ricky Martin (50) wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er sich angeblich in einer Beziehung mit seinem Neffen befunden haben soll. «Ricky Martin war selbstverständlich niemals in irgendeine Art von sexueller oder romantischer Beziehung mit seinem Neffen verwickelt, und würde es auch nie sein», erklärt Martins Anwalt, Marty Singer, in einem Statement an das US-Magazin «People».