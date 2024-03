Ricky Martins Coming-out: Sein Vater hat ihn dazu ermutigt

Ricky Martin (52) hat in der SiriusXM–Show «Andy Cohen Live» verraten, dass sein Vater ihn ermutigt hat, sich zu outen. Der 52–Jährige schrieb 2010 in einem offenen Brief: «Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ein glücklicher homosexueller Mann bin.» Er sei «sehr gesegnet, der zu sein, der ich bin».