Ricky Pearsall: Footballer bei versuchtem Raubüberfall angeschossen

Pearsall wurde Anfang des Jahres von den 49ers in der ersten Runde ausgewählt und war der 31. Pick im NFL–Draft. Zuvor spielte er für die Arizona State Sun Devils, bevor er für die Saisons 2022 und 2023 an die University of Florida wechselte. Der Wide Receiver hat aufgrund einer Schulterverletzung in seiner ersten Profisaison an keinem Vorbereitungsspiel teilgenommen, berichtete NBC. Die 49ers werden ihre Saison am Montag, 9. September, im Levi's Stadium mit einem Spiel gegen die New York Jets eröffnen.