Für Streamingdienst Disney+ und Hulu

Ridley Scott produziert neuen «Alien»-Film mit Regisseur Fede Álvarez

Ridley Scott arbeitet wohl an einem neuen «Alien»-Film - Regie soll allerdings Fede Álvarez führen. Es ist der siebte Film in der Science-Fiction-Reihe, seit 1979 der erste «Alien» in die Kinos kam.