Ridley Scott und der Verriss, den er nie vergessen hat

Kael habe dem Bericht zufolge damals unter anderem geurteilt, dass «Blade Runner» dem Publikum «nichts zu bieten» habe. Scott habe unterdessen gelernt, seinen Instinkten zu vertrauen. In seinem Beruf begegne er ständig Menschen, die an ihm zweifeln, was ihn wahnsinnig mache. Er zieht einen Vergleich heran: Wenn man so häufig wie er in einem Formel–1–Wagen die Strecke gefahren sei, wisse man die Kurven richtig zu nehmen.