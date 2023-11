Rihanna & A$AP Rocky: Die beiden Söhne sind ihre «beste Kreation»

Das Gespräch fand am Freitag beim Formel 1 Grand Prix in Las Vegas statt, bei dem Termin wurde seine Puma x F1 Kollektion vorgestellt. Da sowohl A$AP Rocky als auch Rihanna als Kreativ–Direktoren für ihre jeweiligen Linien für Puma tätig sind, wurde der 35–Jährige beim Interview gefragt, ob er eine Zusammenarbeit mit seiner Lebenspartnerin für Puma in Betracht ziehen würde.