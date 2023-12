Rihanna: Babybauch-Enthüllung beim Super Bowl nicht geplant

Bei ihrem Auftritt in der Halbzeit–Show des Super Bowls am 13. Februar 2023 lieferte US–Sängerin Rihanna (35) nach einer siebenjährigen Pause erstmals wieder eine spektakuläre Bühnen–Show ab. Nebenbei nutzte sie den Auftritt, um der Welt ohne Worte ihre erneute Schwangerschaft zu verkünden: Unter ihrem bis zum Bauchnabel geöffneten knallroten Overall zeichnete sich gut sichtbar ein Babybauch ab. In einem Interview verriet sie nun, dass sie seinerzeit die Baby–Bombe nur unfreiwillig platzen liess.