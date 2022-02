Rihanna: Funkelnder Auftritt mit Babybauch

Rihanna (33) hat sich auf der «Fenty Beauty and Fenty Skin»-Party am Freitagabend in Los Angeles mit Partner A$AP Rocky (33) und einem besonderen Schwangerschaftslook gezeigt. Die Musikerin trug ein schulterfreies Oberteil in Grün, das durch einzelne Glitzerfäden den Blick auf ihren Babybauch freigab.