Rihanna: Konzerte in London noch vor Ankündigung abgesagt?

Laut dem «Telegraph» hätte Rihanna angeblich am 4. und 5. Juli im London Stadium auftreten sollen. Vier weitere potenzielle Shows hätte es am 8., 9., 11. und 12. Juli geben sollen. Auch um eine Headliner–Performance beim Glastonbury Festival wurde spekuliert. In der vergangenen Woche gaben die Veranstalter des Musikevents die Acts bekannt – von Rihanna keine Spur. Zuletzt ging sie 2016 auf Tour. Seitdem trat sie nur vereinzelt auf, darunter in der Halbzeitshow des Super Bowls im Februar 2023.