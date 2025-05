Rihanna: Mit Babybauch und Regenschirm in Cannes

Die schwangere Rihanna (37) hat mit ihrem Babybauch auf dem roten Teppich in Cannes für einen Hingucker gesorgt. Die Sängerin erschien in einem blauen Rüschenkleid mit raffinierten Ausschnitten, als sie ihren Partner A$AP Rocky (36) bei der Premiere von «Highest 2 Lowest» bei den Filmfestspielen von Cannes unterstützte. Der Rapper ist in dem Film neben Denzel Washington (70) zu sehen, der am 19. Mai überraschend mit der Ehrenpalme ausgezeichnet wurde.