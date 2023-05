Rihanna oben ohne: Schwangerschafts-Shooting «wie eine Göttin»

Die sieben Fotos postete Rihanna nun auf Instagram und teilte sie mit ihren 150 Millionen Followern. Darauf steht sie, einzig bekleidet mit einem schwarzen Slip und einer Kette, die ihre Brüste umschmeichelt, vor Palmen und blauem Wasser in der Sonne. «Hier eine kleine Serie, die ich ‹Reibe an deinen Brüsten› nenne», witzelt Rihanna zu den Bildern. Tatsächlich hat sie in jedem Bild ihre Hände auf ihren Brüsten - ansonsten dürfte sie sie auf Instagram auch nicht posten.