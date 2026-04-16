Rihanna schreibt Musikgeschichte - ohne neues Album

Die Sängerin betonte, dass sie nichts Mittelmässiges veröffentlichen wolle. Das neue Werk solle zeigen, dass sich das Warten gelohnt habe, und werde wahrscheinlich anders klingen, als es die Fans von den typischen Radio–Hits erwarten würden. Es gehe ihr primär um Authentizität und eine Musik, hinter der sie auch nach einer einjährigen Welttournee noch voll und ganz stehen könne.