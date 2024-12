Rihanna und A$AP Rocky: Vertrauter Liebes-Auftritt in New York City

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) machen gemeinsame Red–Carpet–Auftritte zur Gewohnheit – und geben sich dabei gerne in der Öffentlichkeit wie frisch verliebt. Nachdem sie am Montag bereits auf einem Event in London zu Gast waren, zeigten sie sich am Mittwoch turtelnd in New York City. Auf dem roten Teppich der Footwear News Achievement Awards strahlte sich das Paar liebevoll an und suchte gegenseitigen Körperkontakt.