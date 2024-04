Rihanna wünscht sich weitere Kinder mit Rapper A$AP Rocky

Jetzt zwei Söhne zu haben sei «das Beste, was uns je passiert ist», sagt die stolze Mutter. Zudem habe die Sängerin immer gewusst, dass A$AP Rocky «ein grossartiger Vater sein würde». In ihren früheren Beziehungen, unter anderem mit Chris Brown (34), habe sie immer das Gefühl gehabt, nicht genug zu sein. «Wenn dich also jemand als vollkommen sieht, an dich glaubt und denkt, dass du es wert bist, die Mutter seiner Kinder zu sein, ist das ein tolles Gefühl. Mir ging es bei ihm genauso», schwärmt die Unternehmerin von ihrem Freund. Warum dann nicht noch mehr Nachwuchs bekommen?