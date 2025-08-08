Rihanna zeigt stolz ihren Babybauch beim Shoppen

Am Rande der Weltpremiere Ende Juni in Brüssel soll A$AP Rocky das Geschlecht des dritten Kindes verraten haben. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» wurde der Rapper gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. «Ja, das ist es. Mann. Das ist es», lächelte er dazu – und hielt kurz darauf eine Schlumpfine–Puppe in die Kamera. Konkrete Details wurden jedoch nicht genannt. In einem neuen Interview sprach Rihanna ausserdem darüber, wie ihre beiden Söhne auf die Rolle als grosse Brüder reagieren.