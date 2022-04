Als Rihanna von ihrer Schwangerschaft erfahren habe, beschloss sie, «auf keinen Fall Umstandsmode einzukaufen». Der Grund: Es mache «einfach zu viel Spass, sich schick zu machen». Dies lasse sie sich nicht wegnehmen, «nur weil sich mein Körper verändert», so die Sängerin. Zuletzt zeigte sich die 34-Jährige etwa häufig in bauchfreien Looks und setzte so ihre Babykugel in Szene. Rihanna will damit ein Vorbild für andere werdende Mütter sein: «Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, neu zu definieren, was für schwangere Frauen als ‹anständig› gilt», erklärt sie.