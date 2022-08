Rihannas Lebensgefährte A$AP Rocky wegen Körperverletzung angeklagt

Verhaftung im April

A$AP Rocky war am 20. April, nur wenige Wochen vor der Geburt des gemeinsamen Kindes mit Superstar Rihanna (34), am internationalen Flughafen von Los Angeles verhaftet worden. Das Paar war in einem Privatflugzeug aus Barbados eingetroffen. Später wurde der Musiker gegen eine Kaution in Höhe von 550.000 Dollar wieder freigelassen.