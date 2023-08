Ringo Starr und Paul McCartney: Mini-Beatles-Reunion für einen Song

Die Bedeutung hinter «Rewind Forward»

Der Titel der EP sowie der Name der ersten Single, «Rewind Forward», die diesen Freitag veröffentlicht wird, haben für Starr eine besondere Bedeutung: «‹Rewind Forward› ist mir aus heiterem Himmel eingefallen - es ist einfach eine dieser Zeilen wie ‹Hard Day›s Night'.» Für ihn bedeute es, dass man manchmal erst zurückgehen müsse, wenn man vorwärts kommen will, erklärte er in einem Statement. Die anderen beiden Titel der nur vier Songs umfassenden EP lauten «Shadows on the Wall» und «Miss Jean».