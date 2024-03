«Ripley» und mehr: Die Serien-Highlights im April

Auch in der Thriller–Serie «Ripley» von Netflix geht es um den Betrüger Tom Ripley (Andrew Scott, 47), der im New York der 1960er–Jahre den Auftrag annimmt, den reichen Erben Dickie Greenleaf (Johnny Flynn, 41) aus seinem nie endenden Italienurlaub zurück in die USA zu bringen. Doch vor Ort angekommen, findet Ripley Gefallen am luxuriösen Lebensstil des kultivierten, wohlhabenden Greenleafs, nistet sich bei ihm und seiner Schriftstellerin–Freundin Marge Sherwood (Dakota Fanning, 30) ein – und würde am liebsten nie wieder abreisen.