Riss im Fenster: Cristiano Ronaldos Privatjet muss am Boden bleiben

Warten auf Ersatzteil

Wie unter anderen die britische Zeitung «The Sun» berichtet, landete Cristiano Ronaldos Bombardier Global Express 6500–Jet, verziert mit seinem CR7–Logo und der Silhouette seines ikonischen Torjubels, am Valentinstag in Manchester. Doch am 19. Februar stand die Maschine immer noch am Flughafen, wie aktuelle Bilder zeigen. Ingenieure entdeckten offenbar einen Riss in einem der Fenster und warten nun auf ein Ersatzteil. Bis zur Reparatur darf der Jet nicht starten.