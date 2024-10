Rita Ora: Konzertabbruch nach Liam-Payne-Song

«Ich bin am Boden zerstört»

In dem Social–Media–Beitrag trauerte sie später mit folgenden Worten um ihren Weggefährten: «Ich bin am Boden zerstört. Er hatte die freundlichste Seele, die ich nie vergessen werde. Ich habe so gerne mit ihm gearbeitet. Es war einfach eine Freude, mit ihm auf und neben der Bühne zu sein. Diese tragische Nachricht bricht mir das Herz. Ich sende all meine Liebe und Gebete an seine Familie und seine Angehörigen. Unser Song ‹For You› bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich. R.I.P.»