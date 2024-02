Rita Ora: Mit diesen Methoden bekämpft sie ihre Panikattacken

Die britisch–kosovarische Sängerin Rita Ora (33) leidet seit vielen Jahren unter Panikattacken und geht jeher mit ihrer psychischen Erkrankung offen um. In mehreren Interviews in den letzten Jahren sprach sie über ihren Umgang mit den Anfällen und versucht so, anderen Betroffenen Mut zu machen. In einem aktuellen Gespräch mit dem britischen Geschäftsmann und Politiker Evgeny Lebedev (63) in dessen «Brave New World»–Podcast erklärt sie auch ihre Methoden, um Panikattacken früh zu erkennen und ihre «wirklich schlimmen» Angstzustände unter Kontrolle zu halten.