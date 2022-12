Rita Ora zieht mit rotem Naked Dress alle Blicke auf sich

Am Montagabend (5. Dezember) sind die British Fashion Awards 2022 über die Bühne gegangen. Bei der Preisverleihung in der Londoner Royal Albert Hall sorgte vor allem eine für Aufsehen: Rita Ora (32). Die Sängerin schritt in lediglich einem roten BH mit Herz-Bügel und einem roten String-Tanga über den roten Teppich. Ein pinker, transparenter Stoff verband Ober- und Unterteil und bedeckte die Beine. Rote Absatzsandalen vervollständigten die Kreation von Jungdesignerin Nensi Dojaka.