Rita Süssmuth gestorben: Trauer um «Vorbild und Vorkämpferin»

Manuela Schwesig (51, SPD) schrieb auf X: «Ich bin sehr betroffen vom Tod von Rita Süssmuth. Sie war eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte von Frauen: mutig, klug und ihrer Zeit oft voraus. Viele Fortschritte, die heute selbstverständlich erscheinen, tragen ihre Handschrift.» Katrin Göring–Eckardt (59, Grüne) bezeichnete die Verstorbene als «mutige wunderbare Person, Frau, Politikerin. Ich hab viel von ihr gelernt, konnte mit ihr lachen und manchmal auch kämpfen. Ich bin sehr dankbar, sie gekannt zu haben. Und übrigens auch, dass sie eine ehrenhafte, meinungsstarke Präsidentin des Bundestages war, in Berlin, mit Klugheit, Herz und Seele, mit dem Wissen um den unendlichen Wert der Demokratie und auch der Demut für das Geschenk unserer Freiheit.»