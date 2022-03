Rita Wilson begeistert als edle Lady in Red bei den Governors Awards

Auch diese Stars waren vor Ort

Bei den Governors Awards waren am Freitag weitere Hollywoodgrössen anwesend, darunter Samuel L. Jackson (73), John Lithgow (76), Alfre Woodard (69) und Danny Glover (75). Ausgerichtet wird die Verleihung von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die auch für die Oscars verantwortlich ist. Die begehrten Goldjungen werden am kommenden Sonntag, 27. März, in Los Angeles verliehen.