«Riverdale»-Star Charles Melton ist Vater geworden

Keine Details zum Baby verraten

«Unsere Familie», schrieb Melton schlicht als Bildunterschrift. Auf dem ersten Bild küsst der frischgebackene Vater seine Partnerin auf die Wange, während sie ihr Baby im Arm hält. Weitere Aufnahmen zeigen die beiden einzeln mit ihrem Baby. Zudem postete der Schauspieler Fotos aus der Schwangerschaft. Am 2. Januar hatte Summers–Valli via Instagram bekannt gegeben, dass das Paar Nachwuchs erwartet. «Eine kleine Familie gründen», teilte sie damals zu mehreren Bildern mit Babybauch mit.