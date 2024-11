«Riverdale»-Star Lili Reinhart wollte sich wegen Akne «verstecken»

Um anderen Leidensgenossen diese Qualen zu ersparen, wolle sie «einfach das Gespräch am Laufen halten und mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dazu einladen, darüber zu sprechen». Ihr Wunsch sei es, dass Teenager und Erwachsene das Gefühl bekommen, in einer Welt zu leben, die sie mit ihren sichtbaren Problemen ein wenig mehr akzeptiert. «Denn als ich ein Kind war», so Lili Reinhart, «hat niemand darüber gesprochen. Und kein Prominenter hat darüber geredet».