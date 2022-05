Riviera-Brünett: Der Haar-Trend für mehr Urlaubsfeeling

Dieser Hairstyling-Trend sorgt für Sommerfeeling und Fernweh. Promis wie Hailey Bieber (25), Karlie Kloss (29) und Lily James (33) lieben die Haarfarbe Riviera-Brünett. Im Interview mit «Vogue» schwärmte auch Master-Colorist Paul Bingham von Larry King Hair von dem natürlich-schönen Farbton für braunes Haar: Der Look fühle sich sehr natürlich und organisch an, fast so «als ob das Haar durch Meersalz und Sonnenwärme natürlich aufgehellt worden wäre».