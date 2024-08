«Road House»-Regisseur Doug Liman verärgert: «Keinen Cent bekommen»

«Road House» sollte in die Kinos kommen

«Mein Problem mit ‹Road House› ist, dass wir den Film für MGM gemacht haben, um ihn in die Kinos zu bringen, jeder wurde so bezahlt, als ob er in die Kinos kommen würde», erzählt Liman im Gespräch mit dem Portal «IndieWire». Dann habe Amazon jedoch alles geändert «und niemand wurde dafür entschädigt. Vergessen Sie die Auswirkungen auf die Industrie – 50 Millionen Menschen haben ‹Road House› gesehen – ich habe keinen Cent bekommen, Jake Gyllenhaal hat keinen Cent bekommen und [der Produzent] Joel Silver hat keinen Cent bekommen. Das ist falsch.»