«Road to Budapest»: Neuer Song für Bayerns Champions-League-Traum

Ein Herzensprojekt

Für Mandoki hat die Produktion auch eine persönliche Bedeutung. Der gebürtige Budapester verliess 1975 als junger Musiker das damals kommunistisch regierte Ungarn und kam nach Bayern. Dass das diesjährige Champions–League–Finale ausgerechnet in seiner Heimatstadt stattfindet, ist für ihn nach eigenen Angaben Anlass für dieses besondere Engagement. Zugleich ist es das erste Mal seit der Triple–Saison, dass Mandoki wieder musikalisch für den FC Bayern aktiv wird.