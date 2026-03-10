«Road to Budapest»: Neuer Song für Bayerns Champions-League-Traum

Vor dem Champions–League–Achtelfinale des FC Bayern München gegen den BVB–Bezwinger Atalanta Bergamo ist mit «Road To Budapest» ein neuer Song erschienen. Die Single wurde am 13. Februar 2026 veröffentlicht und soll den deutschen Rekordmeister auf dem Weg zum Finale am 30. Mai 2026 in Budapest begleiten.
Gutes Omen für das Triple?
Produziert wurde der Track von Leslie Mandoki (73) in seinem Red Rock Studio am Starnberger See. Schon in der Triple–Saison 2012/13 hatte er gemeinsam mit Fanclubs des FC Bayern das Album «FC Bayern München – Stimmen des Südens» produziert. «Hoffentlich ist unser neuer Champions League Kampagnen–Song ein gutes Omen, auch dieses Jahr wieder ein Triple anzusteuern», sagt Mandoki.
Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls vielversprechend: In der Bundesliga führen die Bayern mit grossem Vorsprung die Tabelle an, auch im DFB–Pokal sind sie weiterhin im Rennen. Zudem präsentiert sich der Rekordmeister in der Champions League bislang in starker Form. Ob die Reise tatsächlich bis ins Finale nach Budapest führt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Ein Herzensprojekt
Für Mandoki hat die Produktion auch eine persönliche Bedeutung. Der gebürtige Budapester verliess 1975 als junger Musiker das damals kommunistisch regierte Ungarn und kam nach Bayern. Dass das diesjährige Champions–League–Finale ausgerechnet in seiner Heimatstadt stattfindet, ist für ihn nach eigenen Angaben Anlass für dieses besondere Engagement. Zugleich ist es das erste Mal seit der Triple–Saison, dass Mandoki wieder musikalisch für den FC Bayern aktiv wird.
Wer überträgt Atalanta Bergamo gegen FC Bayern?
Die Champions–League–Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern läuft am Dienstagabend live und exklusiv bei Amazon Prime Video. Anpfiff ist um 21:00 Uhr in der New Balance Arena in Bergamo.