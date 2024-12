Robbie Williams änderte Biopic-Script für Gary Barlow

«Rob, ich komme schlimmer rüber als Darth Vader in Star Wars»

«Ich schickte das erste Skript an Gary Barlow und er rief mich an» erklärte Williams demzufolge in der Show. Gegen diese erste Version des Drehbuchs habe der Bandkollege massiven Protest eingelegt und gesagt «Rob, ich komme schlimmer rüber als Darth Vader in Star Wars». Daraufhin habe er zusammen mit dem Regisseur nochmals Änderungen am Script vorgenommen, die Barlow in einem etwas besseren Licht erscheinen liessen. Was genau verändert wurde, behielt er allerdings für sich und betonte nur, dass er mit dem Take–That–Kollegen mittlerweile wieder eine «tolle Beziehung» habe.