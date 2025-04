Robbie Williams: «Das Jahr begann mit psychischen Problemen»

Auf Robbie Williams (51) warten aufregende Monate. Der Sänger startet am 31. Mai mit einem Auftritt in Edinburgh seine Tour. Es folgen Stationen in London, Manchester oder Amsterdam, bevor er auch in Deutschland Halt macht und unter anderem in Gelsenkirchen, Hannover oder Berlin spielt. «Ich möchte Menschen glücklich machen und sie an einen anderen Ort entführen, und sei es nur für ein paar Stunden», sagte der Popstar dem «Daily Mirror» über die Shows. Der Musiker offenbarte in dem Interview aber auch, dass keine einfache Zeit hinter ihm liegt.