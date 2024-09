Robbie Williams: Hat er Las Vegas eine Absage erteilt?

Williams ist durchaus gewillt, neue Fans in den USA zu gewinnen. Der Musiker, der viele Jahre in Los Angeles gelebt hat, konnte dort lange Zeit wie ein normaler Mensch die Strasse entlanglaufen. «Ich bin dort völlig anonym, und ich hatte bis jetzt nicht vor, das zu ändern», gab William im vergangenen August laut «Deadline» an. «Und jetzt möchte ich unbedingt, dass sich das ändert.»