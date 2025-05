Robbie Williams kündigt neues Album «Britpop» an

«Rocket» lässt bereits den gitarrenlastigeren Sound des Albums erahnen. Im Song ist Tony Iommi (77) von Black Sabbath an der Gitarre zu hören. Der Musiker schrieb an dem Lied auch mit, für das am Freitag noch ein Musikvideo veröffentlicht wird. Demnach wird Williams in einem punkigen Outfit vor verschiedenen Londoner Wahrzeichen zu sehen sein. Gemeinsam mit Tony Iommi wird er auch in dessen Heimatstadt Birmingham gezeigt.