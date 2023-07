Robbie Williams: Mit Helikopter und Pantoffeln auf der Alm

Für Wintersport-Fans ist das alljährliche Ski-Opening im österreichischen Schladming am Fusse des Skiberges Planai ein absolutes Highlight. Bereits seit Jahren ist es dort zur Tradition geworden, die Ski-Saison im örtlichen Planai-Stadion durch hochkarätige Musik-Acts zu eröffnen. So gastierte etwa im Jahr 2007 die US-Sängerin Pink in der idyllischen Steiermark-Gemeinde, gefolgt von Künstlern wie Kid Rock (52), David Guetta (55), Natalia Kills (36) oder den Toten Hosen.