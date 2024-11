Robbie Williams mit rührender Geste an Familie von Liam Payne

So hatte Williams mit folgenden Worten Abschied genommen: «Du hast so viel Freude, Licht und Lachen in das Leben derer gebracht, die dich wirklich kannten. Ich werde dich vermissen, mein Freund, und dich in meinem Herzen tragen.» Auch Scherzinger hatte ihre Trauer zum Ausdruck gebracht und geschrieben: «Lieber Liam, ich werde die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, für immer in Ehren halten und wertschätzen. Vor fünfzehn Jahren, als One Direction geboren wurde, bis vor ein paar Wochen.»