Robbie Williams: Nur ein Deutschlandkonzert im kommenden Jahr

Wenn Robbie Williams (51) erneut auf der Bühne steht, dürften auch Hits wie «Let Me Entertain You» wieder durch die Hallen und Stadien schallen. Im kommenden Jahr wird dies nach aktuellem Stand aber in Deutschland nur ein Mal der Fall sein. Der britische Sänger kehrt zurück, um 2026 in Düsseldorf aufzutreten.
Wie der Veranstalter MCT Agentur GmbH mitteilt, performt Williams dort am 5. Juni in der Merkur Spiel–Arena. Demnach ist es das einzige Konzert, das der 51–Jährige im nächsten Jahr in Deutschland spielen wird. Bei Instagram heisst es, er kommt «für nur ein Konzert nach Deutschland, um noch einmal all sein Charisma, seine Hits und seine Live–Energie» auf die Bühne zu bringen.
Tickets gibt es ab einem Preis von 95 Euro. Die Karten sind demzufolge exklusiv über den Anbieter Eventim ab dem 5. Dezember um 11:00 Uhr im Vorverkauf erhältlich. Auf der offiziellen Webseite des Sängers ist das Konzert bei den anstehenden Terminen bislang nicht vermerkt. Derzeit werden dort aktuell auch nur sieben weitere Shows beworben. Für Robbie Williams geht es im Februar erst nach Glasgow und Liverpool, dann nach London und Wolverhampton. Am 27. Juni soll ein Auftritt in Belgien folgen, am 6. Juli in Luxemburg und am 5. August in Dänemark.
Neues Album «Britpop» kommt im Februar
Eigentlich hätte Williams' neues Album «Britpop» schon im Oktober erscheinen sollen. Die Veröffentlichung wurde allerdings auf den 6. Februar 2026 verschoben. Der Sänger erklärte ehrlich, dass er sich nicht mit Chart–Überfliegerin Taylor Swift (35) anlegen wollte. «Ich bin immer noch eine grosse Nummer, aber mit ihr hier kann ich nicht mithalten», scherzte Williams vor wenigen Wochen im Gespräch mit BBC Radio 1. Er spekulierte, dass Swifts neues Album «The Life of a Showgirl» ihm wohl in die Quere hätte kommen können. Williams hält aktuell gemeinsam mit den Beatles den Rekord für die meiste Anzahl an Alben auf dem Thron der britischen Charts – 15 an der Zahl. Mit «Britpop» möchte er zum alleinigen Rekordhalter werden.