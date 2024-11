Robbie Williams rechnet mit ehemaligem Take-That-Manager ab

Robbie Williams (50) bezieht in einem mehrseitigen Brief Stellung zu den Aussagen des einstigen Take–That–Managers Nigel Martin–Smith. Dieser hatte zuvor in der BBC–Dokumentation «Boybands Forever» über seinen einstigen Schützling und dessen Suchtprobleme gesprochen. «Ich war zu gleichen Teilen verängstigt und aufgeregt, wieder einen Bildschirm mit dir zu teilen», richtet Williams sich in dem Beitrag auf seinem Instagram–Account am 17. November direkt an Martin–Smith.