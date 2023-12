Robbie Williams rockt Ski-Opening in Schladming

Robbie Williams bleibt dem Entertainment treu

Seinem Markenzeichen «Entertainment» blieb er dabei treu: «Die erste Regel des Entertainments ist: Du musst dein Publikum lieben. Aber statt euch zu erklären, was Entertainment ist – warum zeige ich es euch nicht einfach?», so Williams zu Beginn der Show. Und dann lieferte er ab: Insgesamt gab der Sänger rund 100 Minuten lang seine bekanntesten Hits von «Let Me Entertain You» über «Rock DJ» bis «Angels» zum Besten. Auch den Take–That–Song «Back For Good» performte das ehemalige Boygroup–Mitglied, ebenso ein Cover des Oasis–Hits «Don't Look Back in Anger».