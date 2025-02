Robbie Williams: Seine Tochter Teddy dreht ihren ersten Film

An ihrem allerersten Tag am Set wurde Teddy demnach von ihrer Mutter unterstützt. Dabei sollen die berühmten Eltern gar nicht so viel von den frühen Karriereabsichten ihrer Tochter halten. «The Sun» zitierte einen Insider mit den Worten: «Teddy wurde geboren, um ein Star zu werden – schliesslich sind ihre Eltern beide herausragende Künstler. Robbie und Ayda wollten sie allerdings so lange wie möglich aus dem Rampenlicht halten – sie haben ihr Gesicht in den sozialen Medien usw. unkenntlich gemacht –, also wird das alles in erster Linie von Teddy vorangetrieben, die schon auf der Bühne stehen wollte, seit sie alt genug zum Sprechen war.»